In perioada 16 - 30 mai 2023, Inspectoratul de politie Alba, in colaborare cu Consiliul Judetean Alba, cu sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Alba, desfasoara concursuri si activitati informativ - preventive care se adreseaza prescolarilor si scolarilor, adaptate categoriilor de varsta din care fac parte.Activitatile au debutat ieri, 16 mai, in municipiul Alba Iulia unde s-a desfasurat concursul "Patrule Scolare in actiune", la care au participat patrulele scolare de la unitatile de ... citeste toata stirea