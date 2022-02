Efectul Autostrada. Alba a avut in 2021 cele mai putine accidente mortale din toata Romania

Judetul Alba a inregistrat in 2021 cele mai putine decese din toate judetele tarii in accidente rutiere. Motivul principal se datoreaza deschiderii traficului rutier pe reteaua de autostrazi care traverseaza judetul. Alba, cu 99 de kilometri de autostrada, este pe locul doi la nivel national dupa Timis (105 km). Statistica realizata de IPJ Alba arata ca 10 oameni au murit anul trecut in accidente rutiere. "Alba este judetul care a inregistrat cea mai mica criminalitate la nivel national, ... citeste toata stirea