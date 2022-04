Electric Castle a anuntat miercuri o lista de artisti care vor urca pe scene anul acesta

Electric Castle va avea loc anul acesta in perioada 13-17 iulie 2022, asa cum ne-au obisnuit, la Bontida, judetul Cluj, la 30 km de Cluj Napoca. Organizatorii promit o a opta editie cu muzica de calitate si concerte care sa ramana in amintirile tuturor.Trupele Twenty One Pilots, Deftones, Gorillaz sunt capetele de afis la cea de-a opta editie a festivalului. Line-up-ul a fost completat de Peggy Gou, Disclosure, Sven Vath, Moderat, Mogwai, Editors.Twenty One PilotsDe asemenea, vor urca pe ... citeste toata stirea