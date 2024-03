ELECTRICA (DEER): Intreruperi de curent in Alba Iulia, Aiud si alte localitati din Alba. Lucrari programate pana in 28 martie

In urmatoarea perioada, vor fi intreruperi de curent in mai multe localitati din judetul Alba. Acestea sunt necesare pentru derularea unor lucrari de intretinere a retelei.Electrica - Distributie Energie Electrica Romania - Transilvania Sud anunta programul lucrarilor de mentenanta.Furnizarea energieie electrice va fi intrerupta temporar pe strazi din Alba Iulia, Aiud, dar si din alte localitati din judet.Intreruperi programate la energie electrica in localitati din judetul AlbaJoi, 21 ... citește toată știrea