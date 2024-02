ELECTRICA (DEER): Intreruperi de curent in mai multe localitati din judetul Alba. Lucrari programate pana in 1 martie

In mai multe localitati din judetul Alba vor fi intreruperi in furnizarea energiei electrice. Acestea sunt cauzate de lucrari pentru intretinerea retelei.Electrica - Distributie Energie Electrica Romania - Transilvania Sud anunta programul lucrarilor de mentenanta a retelei in judetul Alba.Vor fi intreruperi de curent in Aiud si in alte localitati din judet.Pentru derularea lucrarilor, sunt necesare opriri temporare de furnizare a energiei electrice.Intreruperi programate la energie ... citește toată știrea