ELECTRICA (DEER): Intreruperi de curent in mai multe localitati din judetul Alba. Lucrari programate pana in 29 mai

ELECTRICA (DEER): Intreruperi de curent in Alba. In mai multe localitati din judet va fi oprita temporar furnizarea energiei electrice. Se fac lucrari de intretinere a retelei.Electrica - Distributie Energie Electrica Romania - Transilvania Sud anunta programul lucrarilor.ELECTRICA (DEER): Intreruperi de curent in localitati din judetul AlbaMarti, 21 maiAiud, strazile Bethlen Gabor, Gheorghe Doja (partial) - orele 8.00-16.00Miercuri, 22 maiAiud, strazile Bethlen Gabor, Gheorghe Doja ... citește toată știrea