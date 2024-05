ELECTRICA-DEER: Intreruperi de curent la Alba Iulia, Aiud, Campeni si alte localitati din Alba. Lucrari programate pana in 7 iunie

ELECTRICA (DEER): Intreruperi de curent in Alba. In mai multe localitati din judet va fi oprita temporar furnizarea energiei electrice. Se fac lucrari de intretinere a retelei.Electrica - Distributie Energie Electrica Romania - Transilvania Sud anunta programul lucrarilor.ELECTRICA (DEER): Intreruperi de curent in localitati din judetul AlbaMarti, 28 maiDaia Romana, strazile Principala, Balgradului, Sub Coasta - orele 9.00-16.00 (7 ore)Miercuri, 29 maiAiud, strazile, Closca, Campului, ... citește toată știrea