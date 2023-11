Distributie Energie Electrica Romania - Transilvania Sud a anuntat ca in urmatoarea perioada sunt programate intreruperi de curent in mai multe localitati din judetul Alba.Este vorba despre lucrari de mentenanta, din cauza carora va fi suspendata temporar alimentarea cu energie electrica.Lista intreruperilor programate la energie electrica in localitatile din judetul AlbaMarti, 5 decembrie 2023Sibot, strada Raului - orele 08.00 - 16.00 (8 ore)Sibot, strada Principala- orele 08.00 - 16. ... citeste toata stirea