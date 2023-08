Pana in 30 august, in mai multe localitati din judetul Alba vor fi intreruperi in alimentarea cu energie electrica.In aceasta perioada, sunt programate lucrari de mentenanta la retea. Distributie Energie Electrica Romania - Transilvania Sud a anuntat locatiile si intervalele orare.Intreruperile planificate in alimentarea cu energie electrica sunt necesare pentru:realizarea lucrarilor de mentenanta periodica a instalatiilorrealizarea unor lucrari de extindere, modernizare, retehnologizare ... citeste toata stirea