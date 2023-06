In mai multe localitati din judetul Alba vor fi intreruperi in alimentarea cu energie electrica, in urmatoarea perioada.Sunt programate lucrari de mentenanta la retea. Distributie Energie Electrica Romania - Transilvania Sud a anuntat locatiile si intervalele orare.Intreruperile planificate in alimentarea cu energie electrica sunt necesare pentru:realizarea lucrarilor de mentenanta periodica a instalatiilorrealizarea unor lucrari de extindere, modernizare, retehnologizare a retelelor de ... citeste toata stirea