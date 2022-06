Elevii care activeaza in cadrul Grupului Skepsis vor reprezenta Alba Iulia si Romania, la un festival de teatru in Bulgaria

In perioada 08-12 iunie, elevii care activeaza in cadrul Grupului Skepsis vor reprezenta Alba Iulia si Romania la Festivalul International de Teatru pentru Copii si Tineret"Arlekin", care se va desfasura la Pernik, in Bulgaria.Elevii cu Skepsis vor prezenta in cadrul programului evenimentului spectacolul "Solutia" - un spectacol original inspirat de un text scurt semnat de Matei Visniec, creat de Viorel Cioflica."Alaturi de noi se pregatesc in prezent 31 de elevi de la scoli generale si licee ... citeste toata stirea