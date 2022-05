Elevii de pe Valea Sebesului au intrat in vacanta de vara. Obiceiul secular care le scurteaza anul scolar

Pentru elevii din satele pastorale de pe Valea Sebesului, vacanta de vara a venit cu o luna mai devreme. Copiii isi vor insoti parintii in transhumanta anuala, cu oile la munte. Vineri, 13 mai, a fost ultima zi de scoala din acest an pentru prescolarii si scolarii din Loman, Plesi si Tonea, comuna Sasciori, respectiv Purcareti si Strungari din comuna Pianu de Jos. In total, este vorba despre mai mult de o suta de copii care au plecat in vacanta mai repede decat ceilalti elevi din sistemul de ... citeste toata stirea