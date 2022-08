Elevii de poveste ai orasului, premiati de municipalitatea din Sebes, in deschiderea Zilelor municipiului

Vineri, 19 august 2022, in gradina Muzeului Municipal "Ioan Raica" din Sebes a avut loc ceremonia oficiala de deschidere a Zilelor Municipiului Sebes. Cu acest prilej, au fost oferite premii si distinctii unor cetateni speciali care au excelat in educatie, arta, sport, voluntariat, cu care orasul de mandreste.Primarul Dorin Nistor a oferit medalii si premii in bani elevilor care au obtinut cele mai bune note la examenul de evaluare nationala si la bacalaureat.COMSA NATALIA de la Colegiul ... citeste toata stirea