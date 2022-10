Elevii intra in VACANEsA. Cate zile libere au la dispozitie si cand se intorc la cursuri. Structura anului scolar

Elevii intra in prima vacanta din anul scolar 2022-2023. Vor avea o saptamana de vacanta, in perioada 22 octombrie-30 octombrie.Cursurile in al doilea modul incep in 31 octombrie. Anul scolar 2022-2023 are cinci module de invatare si cinci vacante.Structura anului scolar 2022-2023: cursuri si vacante - JUDEEsUL ALBAcursuri (modulul 1) - de luni, 5 septembrie 2022, pana vineri, 21 octombrie 2022vacanta (vacanta 1) - de sambata, 22 octombrie 2022, pana duminica, 30 octombrie 2022cursuri ... citeste toata stirea