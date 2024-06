Elevii intra in vacanta de vineri. Care este structura anului scolar 2024-2025

Elevii vor intra de vineri, dupa finalizarea cursurilor, in vacanta de vara, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa au incheiat anul scolar pe 7 iunie 2024, iar cei din clasa a VIII-a pe 14 iunie 2024.Elevii din invatamantul liceal - filiera tehnologica si din invatamantul profesional intra in vacanta pe 28 iunie.Anul scolar 2024-2025 are urmatoarea structura:* cursuri - luni, 9 septembrie 2024 - vineri, 25 ... citește toată știrea