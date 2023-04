O ampla actiune de ecologizare pe malul raului Ampoi in Alba Iulia, a avut loc marti, in cadrul programului national "Saptamana verde".Aceasta a fost organizata de Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" din Alba Iulia, in parteneriat cu Asociatia "Lions Club Alba Iulia Gemina" si RER VEST Alba Iulia.Au participat aproximativ 450 de elevi si cadre didactice, din clasele: II A, III A, III B, III D, IV A, IV B, IV C, IV E, V B, V C, VI C, VI D, VI E, VII A, VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, coordonati ... citeste toata stirea