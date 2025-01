Elevii si profesorii de la Liceul Tehnologic Silvic Campeni au sarbatorit Unirea Principatelor Romane prin Hora Unirii

Ieri, 23 ianuarie, in curtea Liceului Tehnologic Silvic Campeni, elevii si profesorii s-au adunat pentru a marca simbolic Ziua Unirii Principatelor Romane, organizand Hora Unirii. Evenimentul a fost o adevarata demonstratie de spirit patriotic si unitate, in contextul in care ziua de 24 ianuarie este declarata libera.Participantii, , au format un cerc in curtea liceului, celebrand simbolul unirii si pastrand vie amintirea unui moment important din istoria Romaniei. Activitatea a fost ... citește toată știrea