Municipiul Cluj - Napoca deruleaza investitii care depasesc 5 miliarde de euro, anunta primarul Emil Boc."Clujul va avea, in perioada urmatoare, cea mai prospera era economica din intreaga lui istorie. Aceasta infuzie de cinci miliarde de euro va schimba in urmatorii ani Clujul" a spus Boc, conform Agentiei de presa Rador, care citeaza Radio Cluj. .Cele mai importante proiecte sustinute de Uniunea Europeana in Cluj-Napoca sunt constructia metroului, o investitie de doua miliarde de euro si ... citeste toata stirea