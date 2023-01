Emma o fetita bolnava din Alba, are in continuare nevoie de ajutorul nostru

O fetita in varsta de 5 ani din judetul Alba, are nevoie in continuare de ajutorul nostru.Emma pe numele ei, este grav bolnava, avand nevoie de tratament de specialitate la o clinica din Spania (Barcelona).Mama fetitei a postat un mesaj pe retele de socializare, prin care a facut cunoscuta povestea micutei, cerand prin acest mod, ajutorul semenilor.Ajutorul nu a intarziat sa apara, iar in 19 ore, locuitorii din judet au strans banii necesari ca Emma sa plece la clinica din Spania. ... citeste toata stirea