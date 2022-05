Eparhia Reformata din Ardeal pierde procesul prin care a cerut retrocedarea in natura a unor bunuri imobile din Aiud

Eparhia Reformata din Ardeal a initiat in ultimii ani zeci de procese prin care solicita anularea unor decizii ale Comisiei Speciale de Retrocedare cu privire la constructii si terenuri din zona municipiului Aiud, Alba, dar si bunuri mobile ale unor foste institutii. Unele procese au fost castigate, alte au fost pierdute, cum a fost si cazul referitor la o parte din colectia Muzeului de Stiinte Naturale. Pe rolul ICCJ sunt in continuare alte cauze care au primit termene de judecata in 2022 sau ... citeste toata stirea