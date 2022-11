Epidemie de varicela in judetul Alba: Numarul cazurilor a explodat in luna noiembrie

Aproape 130 de cazuri de varicela s-au inregistrat de la inceputul lunii noiembrie, in judetul Alba, au declarat pentru alba24.ro, reprezentatii Directiei de Sanatate Publica Alba.Comparativ cu luna noiembrie a anului 2021, in 2022 s-au inregistrat in luna noiembrie cu 117 mai multe cazuri, fiind vorba despre o epidemie de varicela.Mai exact, daca in luna noiembrie a anului 2021 s-au inregistrat 10 cazuri, de la inceputul lunii noiembrie a anului 2022 s-au inregistrat pana in prezent 127 de ... citeste toata stirea