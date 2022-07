Eroare materiala indreptata de Inalta Curte. Fost deputat AUR, condamnat la amenda penala de 40.000 de lei

Deputatul de Alba Daniel Rusu, fost membru AUR, a fost condamnat, in final, la o amenda penala in valoare de 40.000 de lei pentru infractiunea de compromitere a intereselor justitiei. Initial, Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat o amenda penala in valoare de 4.000 de lei. Pe 30 iunie 2022, completul de judecata a indreptat eroarea materiala si a stabilit amenda de zece ori mai mare decat suma stabilita initiala.Instanta a amanat aplicarea pedepsei, astfel incat deputatul nu va plati ... citeste toata stirea