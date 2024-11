Eroism in Alba : Pompierii au salvat o viata din mormanele de pamant dupa o interventie contracronometru

Astazi, pompierii din judetul Alba au demonstrat din nou ce inseamna devotamentul si curajul, reusind sa salveze o persoana prinsa sub un mal de pamant. Dupa aproape doua ore de eforturi intense, echipele de interventie au reusit sa extraga victima in siguranta si sa o predea constienta si stabila echipajelor medicale.Interventia a fost una extrem de complexa, desfasurata in conditii ... citește toată știrea