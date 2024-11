Erou in timpul liber : Un pompier aflat in afara programului a stins un incendiu izbucnit la Carolina Mall

O interventie neobisnuita a avut loc in aceasta seara la Carolina Mall din Alba Iulia, unde un incendiu a izbucnit intr-un spatiu comercial. Pompierul, aflat intamplator la mall si in afara orelor de serviciu, a reactionat imediat, reusind sa stinga flacarile inainte ca acestea sa se extinda si sa puna in pericol siguranta publicului.Dupa ce a neutralizat incendiul, pompierul a apelat numarul de urgenta 112, iar o autospeciala de stingere a fost ... citește toată știrea