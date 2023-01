Eroul Micii Uniri: Mos Ion Roata, ales deputat in divanul ad-hoc al Moldovei. Personaj in povestirile lui Ion Creanga

Astazi se implinesc 164 de ani, de la momentul istoric din 24 ianuarie 1859, cel al Unirii Principatelor Romane, infaptuita in timpul domniei domnitorului Alexandru Ioan Cuza.Mica Unire a fost un act de vointa politica al liderilor din cele doua principate romanesti - Moldova si Tara Romaneasca si prima etapa in crearea statului unitar roman modernUn erou al acelor vremuri, a fost un taran vrancean pe numele sau Mos Ion Roata. Acesta a devenit personaj de poveste, in nuvela scrisa de Ioan ... citeste toata stirea