Eroul Micii Uniri: Mos Ion Roata. Personaj in povestirile lui Ion Creanga

Unirea Principatelor Romane, sau Mica Unire, avea loc in data de 24 ianuarie 1859, in timpul domnitorului Ioan Alexandru Cuza.Un erou al acelor vremuri, a fost un taran vrancean pe numele sau Mos Ion Roata. Acesta a devenit personaj de poveste, in nuvela scrisa de Ioan Creanga, in anul 1885, intitulata "Mos Ion Roata si Unirea", publicata in Convorbiri Literare.A vazut lumina zilei in satucul Velnita, din comuna Campurile de Sus, astazi Campuri, din fostul judet Putna, veche asezare, nu ... citeste toata stirea