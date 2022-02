Escroci din Turda, specializati in metoda "Acoperisul", arestati in lipsa. Cum actioneaza gruparea

Patru cetateni de etnie roma, din tagma "Gaborilor", din municipiul Turda, care au constituit o grupare infractionala ce insela persoane varstnice prin metoda "Acoperisul", au fost arestati preventiv, in lipsa, de un complet de la Judecatoria Alba Iulia. Cei patru, impreuna cu un alt barbat in varsta de 28 de ani plasat sub control judiciar, au dat doua "lovituri" in septembrie 2021 si februarie 2021, victimele fiind doua persoane in varsta din judetul Alba. Gabor Ludovic, Otvos Ioan, Gabor ... citeste toata stirea