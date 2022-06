Esec pentru DNA intr-un dosar in care reclama un prejudiciu de peste 8 milioane de lei din fonduri europene

Un dosar trimis in judecata de DNA Alba Iulia, privind o frauda de peste 8 milioane de lei din fonduri europene, a fost finalizat la Tribunalul Alba cu achitarea administratorului acuzat de savarsirea a trei infractiuni. Este vorba despre un om de afaceri din Cluj-Napoca (F. Tudor), care a participat la o licitatie organizata de o alta firma privata, cu sediul in acelasi oras, care a obtinut o finantare din fonduri europene pentru construirea a doua micro-hidrocentrale pe Raul Mic, in zona ... citeste toata stirea