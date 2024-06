EURO 2024: Gooool! Nicolae Stanciu deschide scorul pentru Romania, in meciul cu Ucraina: 1-0

EURO 2024: Capitanul Nicusor Stanciu a marcat primul gol in meciul Romania-Ucraina. Scorul este 1-0, minutul 29.Romania a intalnit, luni, in primul sau meci de la Campionatul european de fotbal 2024, echipa Ucrainei, in Grupa E. Meciul se desfasoara pe stadionul Arena din Munchen.In echipa Romaniei, sunt doi fotbalisti originari din Alba: capitanul Nicolae Stanciu (Alba Iulia) si Andrei-Florin Ratiu (din Aiud).Mai jos, golul marcat de Nicusor Stanciu:Stanciu a primit mingea de la Man, ... citește toată știrea