Romania a fost anul trecut una dintre tarile europene cu cea mai mare crestere a salariilor, de 12,3%, fata de media UE de 4,4%, fiind devansata doar de Lituania, Bulgaria si Ungaria, potrivit datelor publicate joi de Eurostat.Potrivit Eurostat, in 2022, in Uniunea Europeana, venitul mediu orar a fost de 22,9 euro si de 25,5 euro in zona euro. Comparativ cu 2021, acesta a crescut cu 4,4% in UE si cu 4,0% in zona euro. In zona euro, salariile pe ora au crescut in randul tuturor membrilor. Au ... citeste toata stirea