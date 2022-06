EVALUARE NAEsIONALA 2022: cum se corecteaza lucrarile. Primele rezultate la examen, in 23 iunie

Evaluare Nationala 2022: Primele rezultate la examen vor fi comunicate joi, 23 iunie 2022 (pana la ora 14.00), iar cele finale in 30 iunie. Listele vor fi anonimizate. Media la Evaluare conteaza in proportie de 80% pentru admiterea la liceu.Peste 2.400 de elevi din Alba au sustinut in 14 si 16 iunie probele la Romana si Matematica. Vineri, 17 iunie, este proba la Limba materna.Vezi EVALUARE NAEsIONALA 2022: BAREM si SUBIECTE la proba de Matematica, 16 iunie, publicate de ministerMarti, 14 ... citeste toata stirea