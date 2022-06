EVALUARE NAEsIONALA 2022: marti, 14 iunie, incep probele de examen. Recomandari utile pentru elevi si parinti

Examenul de Evaluare Nationala 2022 incepe marti, 14 iunie, cu proba de Romana. Joi, 16 iunie, va fi proba de Matematica.Media la Evaluare conteaza in proportie de 80% pentru admiterea la liceu.Primele rezultate la Evaluare Nationala vor fi comunicate in 23 iunie 2022 (pana la ora 14.00), iar cele finale in 30 iunie.Ministerul Educatiei a publicat sase seturi de teste de antrenament pentru examenul din acest an.Vezi Evaluare Nationala 2022: Toate TESTELE de ANTRENAMENT publicate de ... citeste toata stirea