Evaluare Nationala 2023 la Limba Romana: Prima proba a examenului de Evaluare Nationala se desfasoara luni, 19 iunie, la Limba si literatura romana. Elevii vor avea doua ore la dispozitie pentru rezolvarea subiectelor. Primele rezultate vor fi cunoscute in 28 iunie.Cele doua probe din cadrul Evaluarii Nationale vor avea loc in datele de 19 si 21 iunie, incepand cu orele 9:00. Accesul in salile de examen se va face intre orele 8:00 si 8:30.Vezi si Modele de subiecte si bareme Evaluare ... citeste toata stirea