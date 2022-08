Evaluare Nationala 2023: Programele de examen, la Romana si Matematica, publicate de minister. Ce vor avea de invatat elevii

Examenul de Evaluare Nationala pentru clasa a VIII-a din anul 2023 se va organiza tinand cont de programele dinainte de pandemie, a anuntat luni ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Potrivit calendarului provizoriu, probele de examen se vor desfasura in perioada 19-22 iunie 2023, elevii de clasa a VIII-a urmand sa incheie cursurile in 9 iunie."Avand in vedere ca in anul scolar 2021-2022 nu au fost perioade de intrerupere a scolii, in ipoteza in care nici in anul scolar 2022-2023 nu vor ... citeste toata stirea