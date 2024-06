Evaluare Nationala 2024: peste 2.500 de elevi din Alba, asteptati sa participe la examen. Marti, prima proba, la Romana

Evaluare Nationala 2024: Peste 2.500 de elevi din Alba sunt asteptati sa participe la examenul din acest an. Prima proba - cea de Romana - incepe marti, 25 iunie, de la ora 9.00. Elevii au acces in salile de examen in intervalul orar 8.00-8.30.In judetul Alba sunt inscrisi la examen 2.579 de elevi, potrivit datelor centralizate de ISJ si comunicate pentru alba24.ro de catre inspector scolar general adjunct Dan Chereches.Citeste si Evaluare Nationala 2024. Modele de subiecte la ROMANA si ... citește toată știrea