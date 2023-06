Evaluarea Nationala la clasa a VI-a va fi anulata. Testarile nu vor mai fi sustinute de elevi, prevede un proiect de ordonana publicat de Ministerul Educatiei."In anul scolar 2022 - 2023, evaluarea elevilor prin doua probe transdisciplinare: limba si comunicare, matematica si stiinte, la finalul clasei a VI-a, nu se organizeaza", comunica ministerul.Reamintim ca evaluarea a fost amanata de mai multe ori, in contextul grevei generale din invatamant.Masura este decisa "in contextul in care ... citeste toata stirea