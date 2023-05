Ministerul Educatiei pare a se pregati pentru situatia in care greva generala ar tine pana la examene.Acesta ar fi motivul unor schimbari de ultima ora in regulile de la Evaluarea Nationala si Admiterea la liceu 2023, scrie edupedu.ro.Printre masurile din ultima perioada, publicatia aminteste suplimentarea numarului de membrii in comisii, iar presedintii acestora pot fi si profesori din consiliul de administratie, nu numai directori si directori adjuncti."Metodologiile de organizare ... citeste toata stirea