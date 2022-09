EVENIMENTE de weekend in ALBA: competitie de ciclism si festival de folk la Alba Iulia, ziua recoltei la Aiud. PROGRAM

In acest weekend, in judetul Alba se desfasoara mai multe evenimente: de la competitie de ciclism la concerte de muzica folk - in Alba Iulia, pana la Ziua Recoltei cu produse specifice de sezon, la Aiud.Alba Carolina Bike Race - sambata, 24 septembrieA doua editie a concursului de ciclism montan Alba Carolina Bike Race se desfasoara sambata, 24 septembrie la Alba Iulia. Concurentii vor lua startul din zona Parcul Unirii - Casa de Cultura a Sindicatelor din municipiu si vor parcurge mai multe ... citeste toata stirea