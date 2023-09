In acest weekend, in judetul Alba sunt mai multe evenimente care va dau ocazia sa va distrati, dar si sa descoperiti lucruri interesante despre comunitatile locale.La Alba Iulia este concurs de alergare, in Blaj se deschide oficial sala polivalenta, cu concert Voltaj, la Aiud e Ziua recoltei, iar in mai multe comune sunt sarbatori campenesti, cu mancare buna si muzica folclorica.Va prezentam cateva variante de distractie in judetul Alba, in perioada 30 septembrie - 1 octombrie.Sambata, 30 ... citeste toata stirea