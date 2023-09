Si in acest weekend se desfasoara mai multe evenimente in judetul Alba. La Blaj va fi Festivalul national de folk, la Alba Iulia si Galda de Jos sunt meciuri de fotbal, la Rimetea este concurs de alergare si in mai multe localitati sunt manifestari de "Fiii satului".Festivalul National de Muzica Folk "Ziua de Maine", Blaj, 23-24 septembriePentru editia din 2023, organizatorii au ales Palatul Cultural din Blaj, o locatie premiata cu distinctia "Europa Nostra" al Comisiei Europene. Timp de ... citeste toata stirea