Evenimente de weekend in Alba: Festivalul Dacic Singidava, semimaraton, masini tunate in Cetate, festival de cultura. PROGRAM

Evenimente de weekend in Alba: la finalul acestei saptamani aveti mai multe oportunitati pentru distractie si relaxare. Atat la Alba Iulia, cat si in alte localitati din judet, sunt organizate evenimente, spectacole, concurs de alergare sau festivaluri.La Cugir va fi Festivalul Dacic Singidava, cu spectacole de reconstituire istorica. La Alba Iulia este Cars and Coffee, un eveniment menit sa reuneasca pe cei pasionati de masini. La Garda de Sus va fi Festivalul "Cultura pentru cultura". Tot ... citește toată știrea