EVENIMENTE de weekend: Sarbatoarea Muzicii la Alba Iulia, Zilele oraselor Teius si Campeni, festivalul "La Ceaune". PROGRAM

Mai multe evenimente sunt organizate in acest weekend in judetul Alba. Este prilej sa vedeti si sa ascultati artisti cunoscuti si sa va delectati cu muzica clasica, usoara sau folclorica. De asemenea, sunt prezentate expozitii de arta, ateliere creative, concursuri gastronomice.ALBA IULIA: Sarbatoarea Muzicii - PROGRAM 27-28 augustSambata si duminica, la Alba Iulia continua "Sarbatoarea muzicii". Concerte, tango-uri si opere moderne in Piata CetatiiSambata, 27 augustOra 10.00 Vernisarea ... citeste toata stirea