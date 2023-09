Duminica sunt mai multe optiuni de petrecere a timpului liber, atat in Alba Iulia, cat si in alte locatii din judet.La Ighiu continua Targul Apulum Agraria, la Alba Iulia va fi teatru in aer liber, in Blaj va fi evenimentul "Bogatiile toamnei".Targul Apulum AgrariaEste a doua zi a Targului "Apulum Agraria". In spatiul expozitional din comuna Ighiu, pe DJ 107H, intre orele 10.00 si 18.00, sunt deschise standurile cu produse.PROGRAM Targul "Apulum Agraria" 2023Duminica, 17 septembrie ... citeste toata stirea