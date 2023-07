In acest weekend, sunt mai multe evenimente organizate in judetul Alba, prilej de distractie si voie buna in mijlocul verii. De la delicii culinare in Cetatea Alba Carolina, la festival international de folclor in Aiud sau spectacole cu traditii din Apuseni, toate acestea va dau ocazia sa petreceti momente interesante alaturi de prieteni si familie.Vremea va fi frumoasa si calda in acest weekend. Doar duminica este posibil sa fie cateva averse sau furtuni.Alba IuliaIn Cetatea Alba Carolina ... citeste toata stirea