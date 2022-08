Examenele la colegii, dupa Evaluarea Nationala, care va fi mai devreme cu o saptamana. 5 decizii anuntate de ministrul Educatiei

Absolventii clasei a VIII-a vor sustine Evaluarea Nationala mai devreme cu o saptamana. Concursul de admitere in colegii va fi sustinut pe baza programelor scolare, ulterior examenului de Evaluare Nationala, pe baza unor subiecte elaborate "in afara unitatii de invatamant" - conform masurilor agreate in urma consultarilor Ministerului Educatiei cu federatiile sindicale.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a comunicat ca au fost agreate urmatoarele 5 propuneri de imbunatatire a textului ... citeste toata stirea