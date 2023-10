Vineri, 6 octombrie 2023, in gradina Muzeului Municipal "Ioan Raica" din Sebes a avut loc un eveniment prilejuit de Ziua Mondiala a Educatiei, in cadrul caruia am avut placerea de a premia elevii si cadrele didactice care au obtinut rezultate meritorii la concursurile si olimpiadele cuprinse in calendarul anului scolar 2022/2023.Au fost felicitati peste 300 de elevi si 68 de cadre didactice, care au pasit pe covorul rosu, parte din decorul pregatit de organizatori pentru a-i sarbatori cu ... citeste toata stirea