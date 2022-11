Exemplar naturalizat de ciocanitoare sura (Picus Canus), exponatul lunii noiembrie la Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebes

Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebes, propune ca exponat al lunii noiembrie, un exemplar naturalizat de ciocanitoare sura (Picus canus), mascul, intrat in colectia de stiintele naturii in anul 1967.Picus canus Linnaeus, sau ghionoaia sura, este o specie de ciocanitoare raspandita in intreaga zona euro-asiatica. Mai putin numeroasa decat ghionoaia verde, este o pasare sedentara care prefera padurile de fag si stejar, cu un covor ierbos mai bogat si cu numeroase luminisuri, fiind prezenta mai rar ... citeste toata stirea