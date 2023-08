Muzeul Municipal "Ioan Raica" din Sebes, propune ca exponat al lunii august, sculptura "Esenta luptatorului", creata de artistul plastic sebesean Aurel Sarbu.Recent, in gradina Muzeului Municipal "Ioan Raica" Sebes a fost amplasata sculptura "Esenta luptatorului", creata de artistul plastic sebesean Aurel Sarbu. Realizata in anul 1995, ca monument al eroilor, a fost asezata in Parcul Tineretului, de unde a fost indepartata cu prilejul amenajarii parcului in forma actuala. Recent, a fost ... citeste toata stirea