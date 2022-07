Exponatul lunii iulie, la Muzeul National al Unirii din Alba Iulia: Medaliile Incoronarii Regilor Romaniei Mari

Sala Unirii din Alba Iulia, a gazduit marti dimineata, a fost vernisata expozitia dedicata exponatului pe care Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, il propune in luna iulie.In cadrul expozitiei, specialistii muzeului albaiulian, au prezentat medaliile Incoronarii Regilor Romaniei Mari, care a avut loc in catedrala cu acelasi nume din Alba Iulia, in anul 1922.Evenimentul prin care regele Ferdinand si regina Maria au fost incoronati la Alba Iulia (15 octombrie 1922) si sarbatoriti apoi ... citeste toata stirea