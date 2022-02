Fabricile de armament din Cugir sunt un "butoi cu pulbere". Sute de muncitori au intrerupt din nou lucrul VIDEO

Orasul Cugir este in aceasta perioada un "butoi cu pulbere". Sute de oameni de la cele doua fabrici de armament detinute de stat au iesit vineri si au protestat fata de salariile foarte mici si conditiile proaste de munca. Intre timp au aparut amenintarile cu concedierea celor care mai vor sa protesteze. UPDATE Luni dimineata muncitorii de la Uzina Mecanica Cugir au intrerupt din nou lucrul. "Vrem salarii" si "Nu cedam" scandeaza oamenii. Revendicarile acestora vor fi luate in discutie luni, in ... citeste toata stirea